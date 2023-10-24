İsrail polisi, Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'yi gözaltına aldı

İsrail polisi, "Hamas'a destek" verdiği iddiasıyla İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'yi gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, el-Hadi'nin gözaltı süresinin uzatılması için mahkemeye başvurulacağı kaydedildi.

İsrail polisi, İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'yi "Hamas'a destek" verdiği iddiasıyla gözaltına aldı.

İsrail polisinden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, adı verilmeden Nasıra'da bir oyuncu ve sosyal medya fenomeninin "yasaklı örgütü öven ve nefret içerikli" paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada "Arap toplumunu etkileyen bir konuma sahip söz konusu kişinin gözaltı süresinin uzatılması talebiyle Nasıra'daki mahkemeye başvurulacağı" aktarıldı.

İsrail medyasında söz konusu kişinin Maisa Abd el-Hadi olduğu ve sosyal medyada "Hamas'a destek veren" paylaşımlarından ötürü gözaltına alındığı ifade edildi.

EL-AHDİ'NİN PAYLAŞIMI

İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi, Gazze Şeridi sınırında "Hamas'a bağlı güçlerin bir buldozerle İsrail'in güvenlik duvarını aştığı" görüntüyü İngilizce "Hadi gidelim, Berlin tarzı" ifadeleriyle paylaşmıştı.

İsrail güçleri, 17 Ekim'de de Nasıra'da Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medyada "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra İsrail güçleri, İsrail'de yaşayan Filistinlileri "İsrail karşıtı paylaşımları" nedeniyle gözaltına almaya başlamıştı.