İsrail polisi Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi, Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye beldesinde bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail polisinin Ayzeriyye'de Filistinli bir adama ateş açtığı belirtildi.

İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaralanan 41 yaşındaki Filistinli adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 939'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.