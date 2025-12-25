İsrail polisi, Noel kutlamasını basarak 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde yapılan bir Noel kutlamasını basarak 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail polisinin Hayfa kentinde Arapların yoğunlukla yaşadığı Vadi Nisnas Mahallesi'nde bir Noel kutlamasına baskın düzenlediği görüldü.

Görüntülerde İsrail polisinin, Noel kutlaması yapanlara fiziki saldırıda bulunarak, Noel Baba kıyafeti giyen bir kişi dahil 3 kişiyi gözaltına aldığı anlaşılıyor.

Basında yer alan haberlerde, İsrail polisinin gürültü şikayeti üzerine Noel kutlaması yapan Filistinli Hristiyanlara yönelik baskının ardından darp ve gözaltılar yaptığı aktarıldı.

Batı takvimini takip eden Hristiyan mezhepleri, Noel'i 24-25 Aralık'ta Gece Yarısı Ayini ile kutlarken, Doğu takvimini izleyen Hristiyan mezhepleri ise Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.