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İsrail polisinden Tel Aviv'deki savaş karşıtı gösteriye müdahale

İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto eden göstericilere müdahale etti.

Dünya
  • 17.01.2024 01:02
  • Giriş: 17.01.2024 01:02
  • Güncelleme: 17.01.2024 01:06
Kaynak: AA
İsrail polisinden Tel Aviv'deki savaş karşıtı gösteriye müdahale
AA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de savaş karşıtı bir grup tarafından düzenlenen gösteride, ellerinde pankartlarla ve yazılı elbiselerle yürüyen İsrailli protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Protestoculardan dağılmasını isteyen polis, daha sonra gösteriye sertçe müdahale ederek, "katliamı durdurun" yazılı bir pankartı yırttı ve eylemcileri dağıttı.

İsrail polisi, protestonun "toplumun duygularını incittiğini" savunarak, göstericilere bu nedenle müdahale edildiğini açıkladı.

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