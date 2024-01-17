İsrail polisinden Tel Aviv'deki savaş karşıtı gösteriye müdahale

İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto eden göstericilere müdahale etti.

Dünya 17.01.2024 01:02 Giriş: 17.01.2024 01:02

Güncelleme: 17.01.2024 01:06 Kaynak: AA

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AA