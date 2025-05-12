İsrail protestosu davasında karar çıkmadı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Kongre Merkezi'nde, TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında, İsrail’le ticaretin ve petrol sevkiyatının durdurulması için eylem yapan 9 kişinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nden (MAZLUM-DER) iki avukat olmak üzere 3 gözlemci avukat takip etti.

7 sanık duruşma salonunda hazır bulundu, 2 sanık hasta oldukları gerekçesiyle mazeret bildirdi. Duruşma başlamadan önce salonun küçük olması nedeniyle katılımcılar, gözlemci avukatlar ve basın, mahkeme salonuna alınmak istenmedi. İtirazların ardından basın ve gözlemci avukatlar salona alındı.

SAVCILIK YENİ TALEPLERDE BULUNDU

Duruşmada, savcılık yeni taleplerde bulundu. Sanıkların sloganlarına ilişkin ifadelerde kolluğun da video kaydı aldığının belirtildiğini, kolluğun sanıklara üç kez ihtarda bulunduğuna ilişkin ifadenin yer aldığını belirten savcılık, bunlara ilişkin görüntülerin ve tutanakların istenmesini talep etti.

Savcılık taleplerine karşı beyanda bulunan Avukat Adem Bingöl ise taleplerin dosyaya yenilik katmayacağını savunarak, şunları kaydetti:

"Savcılık makamı bir takım taleplerde bulunuyor ancak, araştırma yapacak gereklilik bulunmamaktadır. Savcılık makamı zaten bahsi geçen sloganların atıldığını iddia ediyor, ama yine bunun araştırılmasını istiyor. Hiçbir sanık bu sloganları inkar etmedi. Bugün bunu araştırdığınızda sanıkların söylediklerini değiştirecek bir şey yok. Tutanak mümzileri yargılamaya yenilik katacak değil. Artık karar vermeniz gerekiyor. Bu dosya sürüncemede bırakıldı. Sizlerle ilgili bir suçlama yok. Davayı açan siz değilsiniz ama kapatacak olan sizsiniz. Bu davada suç şüphesini araştırma gayesi yok, hak sınırlandırmaya çalışılıyor. İddia makamının talepleri esasa yenilik katmayacaktır. Dosyanın tamamlandığını düşünüyoruz. Bu nedenle derhal beraat kararı verilmeli."

Sanık avukatlarından bir diğeri ise iddia makamının talebinin reddedilmesini istedi. Makul sürede yargılanma hakkını hatırlatan avukat, iddia makamından mütalaa talep etti.

GÖRÜNTÜLER TALEP EDİLECEK

Mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak savcılık makamının talep ettiği görüntülerin istenmesine karar verdi.

Eylemler sırasında ihtar ve anons yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise sanıklar tarafından duyulma olanağının bulunup bulunmadığının, sanıkların ihtar ve anonsa rağmen dağılmamakta ısrar edip etmediklerinin, gözaltına alınmamak için kolluk ekiplerine karşı cebir veya tehdit kullanıp kullanmadıklarının, her bir sanık açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle rapor düzenlenmesi için birlikişi incelemesine verilmesine hükmedildi. Mahkeme, tutanak mümzilerinin dinlenilmesine ilişkin talebin, ara kararların sonuçlarına göre değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 30 Eylül'e bıraktı.