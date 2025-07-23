İsrail protestosu nedeniyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi verildi, 6 kişi adli kontrolle serbest

Filistin Eylem Komitesi tarafından IDEF2025 fuarına karşı yapılan eylemde “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganı gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı, 1 kişi için ev hapsi kararı verildi.

6 kişi ise imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.