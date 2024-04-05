İsrail ramazanın son cumasında da Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelliyor

İsrail güçleri, ramazan ayının dördüncü ve son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişine engeller koyuyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kudüs'e giden yollardaki kontrol noktalarına çok sayıda asker konuşlandırdı. İsrail askerleri, Filistinlilerin kimliklerini kontrol edip bazılarının geçmesine izin vermiyor.

Batı Şeria sakinlerinden 78 yaşındaki İbrahim Abyat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hiç sebep yokken Kudüs'e girişini engellediğini söyledi.

Kudüs'e giriş izni olduğunu, 3 gün önce izin kağıdını aldığını belirten Abyat, askerlere girişini engelleme sebebini sorduğunda ona sadece "dön" dediklerini aktardı.

"KADİR GECESİ'Nİ AKSA'DA GEÇİRMEMİZ ENGELLENDİ"

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren yaşlı adam, "Ramazan ayında Kudüs'e ulaşmamız ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmamız, Kadir Gecesi'ni Aksa'da geçirmemiz engellendi." dedi.

Kudüs'e girmek için kontrol noktasına giden 71 yaşındaki Nihayet Nassar da İsrail askerlerinin izin belgesi olmadığı gerekçesiyle kendisini geri döndürdüğünü belirtti.

İzin belgesinin de elektronik bir kart olduğunu ifade eden Nassar, bu kartın ancak 12 günde çıktığını söyledi.

Nassar, ramazan ayının son cuma gününde Kudüs'e gidemiyor olmanın büyük üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

İsrail, ramazan ayı öncesinde Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Batı Şeria sakinlerinin Kudüs'e girişi için bir düzenleme yapmıştı.

İsrail, sadece izin belgesi bulunan 50 yaş üstü kadınlar, 55 yaş üstü erkekler ve 10 yaş altı erkek çocukların Kudüs'e girişine izin vereceğini duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.