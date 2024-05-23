İsrail, Refah'a asker gönderiyor: Savunma Bakanı, saldırının genişleyeceğini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Refah'a daha fazla asker gönderilerek saldırının genişleyeceğini duyurdu. Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek" dedi.

Dünya 23.05.2024 17:19 Giriş: 23.05.2024 17:19

Güncelleme: 23.05.2024 17:26 Kaynak: AA

A- A A+

Yoav Gallant, Refah bölgesinde / 8 Mayıs 2024 (Fotoğraf: DepoPhotos)