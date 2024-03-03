İsrail, Refah'ta bir ailenin evini bombaladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının, AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusundaki Al-Salam mahallesini bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının, bölgede bulunan Ebu Anza ailesine ait bir evi bombalaması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Hava saldırısıyla hedef alınan Ebu Anza ailesine ait evin tamamen yıkıldığı, çevredeki Filistinlilerin evlerinde de ciddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.