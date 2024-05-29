İsrail, Refah'ta yardım depoları yakınına saldırdı: 20 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda insani yardım depoları yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 20'den fazla kişi yaralandı. Ayrıca İsrail, Gazze kent merkezinde bir evi vurdu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda da yerleşim yerlerini hedef aldı.

Dünya 29.05.2024 14:13 Giriş: 29.05.2024 14:13

Güncelleme: 29.05.2024 14:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA