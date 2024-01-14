İsrail, Refah'taki saldırılarına ara verdi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen saldırılara malzeme sevkiyatı nedeniyle 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 100’üncü güne girildi.

Bölgede 100 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybederken, 60 bin 317 Filistinli ise yaralandı.

Bölgede tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı ise tehlikeli seviyelerde seyrediyor.

İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği ve yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.