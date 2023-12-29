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İsrail Refah’ı vurdu: 20 ölü, 55 yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 29.12.2023 00:04
  • Giriş: 29.12.2023 00:04
  • Güncelleme: 29.12.2023 00:07
Kaynak: İHA
İsrail Refah’ı vurdu: 20 ölü, 55 yaralı
AA


İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyini vurmaya devam ediyor.

İsrail’in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi.

Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı. 

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