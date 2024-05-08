İsrail, Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayımladı. Saldırılar sonucu son 24 saatte çoğunluğu kadın ve çocuk 35 kişi can verdi, 129 kişi de yaralandı.
İsrail’in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayımladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30’a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırılar sonucu son 24 saatte çoğunluğu kadın ve çocuk 35 kişi can verdi, 129 kişi de yaralandı. Öte yandan, İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmişti.
NE OLMUŞTU?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçen günlerde Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. İsrail ise aynı saatlerde Refah Kenti'ne operasyon başlatılacağını duyurmuştu. İsrail Savaş Kabinesi, Refah saldırısını onaylarken saldırılar da başlamıştı.