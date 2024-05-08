İsrail, Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayımladı. Saldırılar sonucu son 24 saatte çoğunluğu kadın ve çocuk 35 kişi can verdi, 129 kişi de yaralandı.

Dünya 08.05.2024 20:42 Giriş: 08.05.2024 20:42

Güncelleme: 08.05.2024 21:01 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: AA