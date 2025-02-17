İsrail Refah’ta 3 kişiyi öldürdü

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli Filistinli 3 polis memurunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "askerlere doğru yürüdüğü" iddia edilen Filistinli silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze’ye konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının girişine izin vermeyerek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtilerek "İsrail'in bu vahşi suçunu ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün uygulanmasına yönelik tüm ihlalleri kınıyoruz" denildi.