İsrail saldırı tehdidini sürdürüyor: Katar ne yanıt verecek?

Katar, İsrail'in başkent Doha’daki Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binayı hedef aldığı saldırısına karşı izlenecek yasal yolları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan dün (10 Eylül) yapılan açıklamada, "bunun Bakanlar Kurulu'nun, Katar'ı ve egemenliğini hedef alan açık İsrail saldırısına karşı tüm yasal önlemleri almakla görevli bir hukuk ekibi oluşturma kararı üzerine gerçekleştiği" belirtildi.

Açıklamada, hukuk ekibinin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve "Doha’nın önünde bulunan tüm yasal yolları değerlendirdiği" belirtildi.

Katar'ın uluslararası hukuk hükümlerine sıkı bağlılığının vurgulandığı açıklamada, ülkenin egemenliğini koruma ve haklarını uluslararası hukuk ilkelerine dayalı tüm meşru yollarla savunma kararlılığı kaydedildi.

İsrail saldırısının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani düzenlediği basın toplantısında Doha’nın saldırıya yanıt olarak gerekli önlemleri almak üzere bir hukuk ekibi kurduğunu duyurmuştu.

İSRAİL TEKRAR SALDIRABİLİR

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldıracakları mesajını verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'a yeniden saldırı düzenleyebilecekleri yönündeki tehdidini "pervasız" olarak nitelendirip, Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.