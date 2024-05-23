İsrail saldırıları 230. gününde: Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi

İsrail'in 230 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e çıktı. Son 24 saatte 91 Filistinli öldürüldü, 210 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 35 bin 800'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 230 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 91 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 210 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 800'e, yaralı sayısının 80 bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.