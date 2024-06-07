İsrail saldırıları 245. gününde: Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e yükseldi

İsrail'in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sadece son 24 saatte 77 Filistinli daha saldırılarda yaşamını yitirdi.

Dünya 07.06.2024 13:55 Giriş: 07.06.2024 13:55

Güncelleme: 07.06.2024 14:00 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA