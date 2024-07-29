İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bir çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü!

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yatan 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yatan 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur, İsrail'in devam eden bombardıman ve abluka nedeniyle açlık krizinin yayıldığı belirtmişti.

Hur, yetersiz beslenme vakalarında ciddi artış olduğu ve hastanelerde yer kalmadığını ifade etmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Filistinli sağlık kaynakları, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den beri yetersiz beslenme nedeniyle 44 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.