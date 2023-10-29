İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 10 tır daha ulaştı

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 10 tırın bölgeye ulaştığı bildirildi.

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 10 tırı Mısır Kızılayından teslim aldık." denilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 94 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.