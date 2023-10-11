İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu

BM, İsrail hava saldırılarında Gazze'de 260 binden fazla Filistinlinin yerinden olduğunu bildirdi. Filistin ve İsrail arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda şu ana dek 1200 İsrailli ve 950 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Dünya 11.10.2023 09:55 Giriş: 11.10.2023 09:55

Güncelleme: 11.10.2023 10:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA