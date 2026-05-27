İsrail saldırıları yoğunlaştırdı: Lübnan’da en az 31 kişi öldü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hizbullah’a yönelik askeri operasyonları artırma kararının ardından, İsrail’in dün Lübnan’ın güneyi ve doğusuna düzenlediği yoğun saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığı belirtildi.
5'İ ÇOCUK 6'SI KADIN YARALANDI
Açıklamaya göre, Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişi yaralandı.
Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda 5 kişi öldü, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Sur'a bağlı Maareke beldesinde 6 kişi öldü, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Sur kenti yakınlarındaki Selaa beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.