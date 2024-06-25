İsrail saldırılarına devam ediyor: Gazze’de can kaybı 37 bin 658’e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 658’e yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 37 bin 658’e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 263 gündür sürdürüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 139 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 658'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 237’ye yükseldiği aktarıldı.