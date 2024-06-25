İsrail saldırılarına devam ediyor: Gazze’de can kaybı 37 bin 658’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 658’e yükseldi.

Dünya 25.06.2024 14:11 Giriş: 25.06.2024 14:11

Güncelleme: 25.06.2024 14:17 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA