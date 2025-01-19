İsrail saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi öldü.

Söz konusu iki saldırıda en az 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.