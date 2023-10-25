İsrail saldırılarında Al Jazeera muhabirinin eşi ve iki çocuğu öldü

Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında öldü. Dahdouh, İsrail’in uyarısının ardından ailesinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine tahliye ettiğini belirterek, İsrail’in ailesini güneyde sığındıkları evde vurduğunu belirtti.

"İNTİKAMI ÇOCUKLARDAN ALIYORLAR"

Ailesinin cansız bedenlerini gören Dahdouh, gözyaşlarına boğulurken, “Az önce yaşananlar açık. Bu, Gazze'de kadın ve çocukların süregelen hedef alınmasının bir parçası. Az önce İsrail'in Nuseyrat bölgesini hedef alan saldırılarını haberleştiriyordum. İsrail işgalinin bizi cezalandırmadan bırakmayacağını biliyorduk. İntikamını çocuklardan alıyorlar. Ama gözyaşlarımız insani, korkaklıktan değil” dedi.