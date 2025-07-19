İsrail saldırılarında bugün 36'sı insani yardım kuyruğunda olmak üzere en az 90 Filistinli öldü

Katar merkezli El Cezire’nin yerel sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre Gazze'de bugün en az 90 kişi daha hayatını kaybetti.

El Cezire’ye konuşan bir tanık, ABD ve İsrail destekli yeni insani yardım ajansı Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yardımı dağıtım noktasındaki saldırının kasten öldürme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Tanık, Refah'taki yardım dağıtım noktasında bekleyenlere ateş açıldığını belirtti. Saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Tanık, "İlk girişte, beton blokların olduğu alana geldik, tanklar bize doğru hareket etmeye başladı, biz de yardım alabilmek için organize olmamız gerektiğini düşündük. Aniden, bir taraftan jiplerin, diğer taraftan tankların geldiğini gördük ve bize ateş etmeye başladılar. Bu, bizi korkutmak ya da toparlamak için atılan kurşunlardan değildi, bu, bizi öldürmek amacıyla atılan kurşunlardı. Eğer bizi organize etmek için ateş açmış olsalar, bunu yaparlardı, ancak amaçları bizi öldürmekti" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, mayıs ayında faaliyete başlayan vakfın gıda noktaları yakınlarında şimdiye kadar yaklaşık 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD BAŞKANI: GAZZE'DE 10 İSRAİLLİ REHİNE ÇOK YAKINDA SERBEST BIRAKILACAK

Öte yandan ABD’nin İsrail ve Hamas arasında 60 günlük bir ateşkes anlaşması için çabaları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze'de "çok yakında (İsrailli) 10 rehinenin serbest bırakılacağını" söyledi. "Çoğu rehineyi geri aldık. Şimdi çok yakında 10 kişi daha gelecek ve umarız bunu hızlıca tamamlarız" diyen Trump,ateşkes görüşmelerini yürüten Orta Doğu elçisi Steve Witkoff'un ise "harika biri" olduğunu söyledi.