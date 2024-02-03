İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 238’e çıktı

İsrail'in 120 gündür devam eden saldırılarında Gazze'deki can kaybı 27 bin 238'e çıktı. İsrail güçleri son 24 saatte Gazze'de 107 Filistinliyi daha öldürdü, 165 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 238’e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 120 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, 165 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 238'e, yaralı sayısının da 66 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.