İsrail saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı da hedef alındı

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.

Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.

İran’a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı saldırı başlattıklarını duyurmuş, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" demişti.

İRAN MEDYASI: CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN ZARAR GÖRMEDİ

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu ve hiçbir sorunu olmadığını aktardı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu bölgelere saldırı başlatmıştı.