İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah'ın 7 üst düzey ismi

İsrail, son günlerde saldırılarını Lübnan üzerinde yoğunlaştırırken Hizbullah'ın üst düzey isimlerini öldürdü.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden "kontrollü gerginlik" yerini yoğun çatışmalara bıraktı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah lideri Nasrallah ve birçok üst düzey ismi hedef aldı.

İsrail saldırısında ölen Hizbullah'ın üst düzey isimleri şöyle:

HASAN NASRALLAH

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Nasrallah, Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine seçilmişti.

FUAD ŞÜKÜR

Fuad Şükür, İsrail'in 30 Temmuz'daki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.

Nasrallah'ın "askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı" olan Şükür, Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak da tanımlanıyordu.

İBRAHİM AKİL

İbrahim Akil, İsrail'in 20 Eylül'deki Beyrut saldırısında yaşamını yitirdi.

Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından yerine gelen Akil, en yüksek asgari organ olan Cihat Konseyi'nin üyesiydi. Akil ayrıca askeri kanadın iki numaralı ismi olarak biliniyordu.

İBRAHİM MUHAMMED KUBEYSİ

Kubeysi, İsrail saldırısı sonucu 24 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetti.

Kubeysi, Hizbullah'ın füze sistemlerinden sorumlu komutanıydı.

MUHAMMED HÜSEYİN SURUR

Surur, 26 Eylül'de Beyrut'ta öldürüldü. Hizbullah'ın SİHA biriminden sorumlu komutanı olarak görev yapıyordu.

VİSAM ET-TAVİL

Visam et-Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biri olarak biliniyordu. Tavil, 8 Ocak'taki saldırıda Hırbet Silm beldesinde yaşamını yitirdi.

AHMED MAHMUD VEHBİ

Vehbi, Visam et-Tavil'in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimi denetleme görevine getirildi. 20 Eylül'deki saldırı sonucu Beyrut'ta öldü.