İsrail saldırılarını genişletiyor: 2006’dan beri ilk kez farklı bir yeri vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Fotoğraf: AA

FHKC'NİN 3 YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu. FHKC'nin silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

HAMAS'IN LÜBNAN'DAKİ LİDERİ HEDEF ALINDI

Öte yandan Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.