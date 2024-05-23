İsrail saldırılarını genişletiyor: Refah'a takviye askeri birlik gönderildi

İsrail ordusu, kara saldırılarını genişlettiği Refah'a 5. takviye askeri birliği gönderdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 5. takviye askeri birliği gönderdiği duyuruldu.

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayının başlarından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı Refah kentine gönderdi.

Givati Tugayı, 401. Tugay, Komando ve Negev birliklerinin ardından Nahal Tugayı, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu.

SALDIRILAR MISIR SINIRINA PARALEL MAHALLELERDE

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah kentini Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişlettiğini belirtmişti.

Tanıklar, İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediğini söylemişti.

SON 2 HAFTADA 810 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedefindeki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.