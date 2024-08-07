İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze’de can kaybı 39 bin 677’ye yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 677’ye, yaralı sayısı 91 bin 645’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Saldırılar 306 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 110 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 677’ye, yaralı sayısının da 91 bin 645’e yükseldiği bildirildi.