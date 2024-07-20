İsrail saldırısında ölen 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek kurtarıldı

Gazze'de İsrail saldırısında ölen 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek kurtarıldı. Bebeğin Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yeni doğan servisinde bulunan kuvöze yerleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek kurtarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi doktorları, gecenin ilk saatlerinde ölü olarak hastaneye getirilen 9 aylık hamile bir kadının karnındaki bebeği operasyonla kurtardı.

Avde Hastanesi'nin acil servisine getirilen Filistinli annenin bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Bebeğin Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yeni doğan servisinde bulunan kuvöze yerleştirildiği belirtildi.

Avde Hastanesi, Gazze Şeridi'ne yönelik süren katliamın başından bu yana kentin orta kesiminde kadın hastalıkları ve doğum hizmeti veren tek hastane olarak sağlık hizmeti veriyor.