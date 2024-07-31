İsrail saldırısında ölen İsmail Haniye'nin İran'daki son görüntüleri
Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'daki son görüntüleri ortaya çıktı.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.
İRAN'DAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Haniye'nin İran'daki son görüntüleri ortaya çıktı.
Haniye dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.