İsrail saldırısının hedefi oldu: Hasan Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin hakkında neler biliniyor?

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırlarına devam ediyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde dün arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.

ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu öne sürüldü.

Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.

SALDIRININ DETAYLARI

New York Times, İsrail'in Haşim Safiyuddin'i hedef alan saldırısının detaylarını yazdı.

Habere göre bombardıman, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olarak gösterildi.

New York Times'e konuşan yetkililer, Safiyuddin'in üst düzey Hizbullah yetkililerinin bir toplantısında olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Ayrıca Safiyuddin'in hava saldırılarında öldürülüp öldürülmediğinin net olmadığı belirtildi.

HAŞİM SAFİYUDDİN KİMDİR?

1960'ların başında Güney Lübnan'da doğan Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın ilk üyelerinden biri.

1995 yılında Hizbullah'ın en yüksek konseyi olan Danışma Meclisi'ne terfi eden Safiyuddin, kısa bir süre sonra Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini kontrol eden Cihat Konseyi'nin başına getirildi.

Safiyuddin, 1998'de partinin Yürütme Konseyi'nin başına seçildi. Bu pozisyon 1992'de Hizbullah'ın genel sekreterliğine atanmadan önce Nasrallah tarafından da iki kez üstlenilmişti.

Safiyuddin ayrıca Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın kuzeni.

Haşim Safiyuddin

İRAN'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Safiyuddin, Hasan Nasrallah gibi İran'da eğitim gördü. Hizbullah için Lübnan'a dönmeden önce İran'ın Kum kendinde dini eğitim aldı. Bu sırada Tahran ile güçlü bağlar kurdu.

ABD'nin 2020'de Bağdat'taki bir hava saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşıydı.

2020'de Safiyuddin'in oğlu Reza Hashem Safiyuddin ile Kasım Süleymani'nin kızı Zeinab Süleymani evlendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Safiyuddin'in kardeşi Abdullah Safiyuddin'i Hizbullah'ın İran'daki temsilcisi olarak tanımladı.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN 'TERÖRİST' OLARAK TANIMLADI

Haşim Safiyuddin, Hizbullah'taki liderlik rolü nedeniyle Mayıs 2017'de ABD ve Suudi Arabistan tarafından 'terörist' olarak tanımlanmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı kendisini Hizbullah'ın “siyasi, örgütsel, sosyal ve eğitim faaliyetlerini” denetleyen Yürütme Konseyi'nde “üst düzey bir lider” olarak nitelendirmişti.