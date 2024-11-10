İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın vurulduğunu belirterek, 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İSRAİL LÜBNAN'I DA VURMUŞTU

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan atılan roket nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesindeki Celile Tıp Merkezinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Batı Celile'deki Kibbutz Kabri yakınlarına roket isabet etmesi sonucu tarlada çalışan 47, 37 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi yaralandı.