İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: iHA
İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın vurulduğunu belirterek, 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
İSRAİL LÜBNAN'I DA VURMUŞTU
İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan atılan roket nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesindeki Celile Tıp Merkezinden konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Batı Celile'deki Kibbutz Kabri yakınlarına roket isabet etmesi sonucu tarlada çalışan 47, 37 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi yaralandı.