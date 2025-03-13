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İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bir binadan dumanlar yükseldi.

Dünya
  • 13.03.2025 14:39
  • Giriş: 13.03.2025 14:39
  • Güncelleme: 13.03.2025 14:41
Kaynak: AA
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Fotoğraf: AA

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.

İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.

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