İsrail, Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binalarını vurdu

HTŞ'nin Dürzi gruplara saldırısının ardından harekete geçen İsrail, Şam'daki saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu bu kez de Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binalarını vurduğunu açıkladı.

Suriye basını, kentte 3 patlama meydana geldiğini aktardı. Saldırılarda meydana gelen kayıplara ilişkin henüz Şam yönetiminden açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Radyosunun X hesabından, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ve bilgiler paylaşıldı. Öte yandan İsrail ordusu, Suriye ordusuna yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

Haberde, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlediği saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da hedef aldığı kaydedildi. Saldırının 'uyarı' gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

EN AZ 160 HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusunun şu ana kadar Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda'ya en az 160 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırılarda, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ve askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

İSRAİL'DEN ŞAM YÖNETİMİNE TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağı sinyalini verdi. Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

Suriye’nin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan ve Dürzilerin yoğun yaşadığı Süveyda bölgesinde Dürzi milisler ile Bedevi aşiretler arasında yaşanan çatışmaların ardından gerilim yeniden tırmandı.

Yaklaşık 48 saat süren çatışmaların ardından Suriye geçici hükümeti ve HTŞ'ye bağlı gruplar da bölgeye geldi ve Dürzilere saldırdı.

Daha önce Dürzileri koruyacağını açıklayan İsrail, Dürzi toplumuna yönelik saldırıların ardından devreye girdi ve HTŞ güçlerine saldırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılar için “Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıkları'na ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.