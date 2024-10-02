İsrail Şam'ı vurdu: 3 ölü 3 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendi.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'ın Mezzeh semtinde bir bina, İsrail tarafından hedef alındı. Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.



Haberde askeri bir kaynağın saldırının saat 17.25'te gerçekleştiğini, 3 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını söylediği aktarıldı.

İsrail'in dün Şam'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti.