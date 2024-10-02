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İsrail Şam'ı vurdu: 3 ölü 3 yaralı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a saldırı düzenledi. Bir binanın hedef alındığı saldırıda en az 3 sivil öldü, 3 sivil de yaralandı.

Dünya
  • 02.10.2024 18:41
  • Giriş: 02.10.2024 18:41
  • Güncelleme: 02.10.2024 18:47
Kaynak: AA
İsrail Şam'ı vurdu: 3 ölü 3 yaralı
AA

Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendi.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'ın Mezzeh semtinde bir bina, İsrail tarafından hedef alındı. Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.
 
Haberde askeri bir kaynağın saldırının saat 17.25'te gerçekleştiğini, 3 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını söylediği aktarıldı.

İsrail'in dün Şam'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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