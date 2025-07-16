İsrail, Şam'ı vurdu: Ankara'dan ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın web sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, saldırılar "Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi" olarak nitelendirildi.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır.

Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır."