İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi

Suriye Savunma Bakanlığı, başkent Şam yakınlarına yapılan hava saldırısının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Suriye Savunma Bakanlığı hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, hava saldırısının İsrail tarafından işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam kırsalındaki bölgelere düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere karşı koydu ve çoğunu düşürdü" ifadelerini kullanarak, saldırının sadece maddi hasara yol açtığını belirtti.