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İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Dünya
  • 04.11.2024 20:17
  • Giriş: 04.11.2024 20:17
  • Güncelleme: 04.11.2024 20:18
Kaynak: iHA
İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi
FOTOĞRAF: İHA

İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda Sayeda Zeinab bölgesinin hedef alındığı belirtilmişti.

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