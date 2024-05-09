İsrail, Şam’ı hedef aldı: Suriye’den ‘füzeler düşürüldü’ açıklaması
Suriye, başkent Şam’ın kırsal bölgesini hedef alan İsrail’e ait füzelerin düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsal bölgelerine füze saldırısında bulundu.
Suriye Savunma Bakanlığı, füzelerin düşürüldüğü bilgisini paylaştı.
Yerel saatle 03.20 sıralarında yapılan füze saldırısı sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Suriye Savunma Bakanlığı, Golan Tepeleri’nden yapılan saldırıda başkent Şam’ın kırsal bölgesindeki bir binanın hedef alındığını açıkladı.
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI
Bakanlığın açıklamasında hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait füzelerin bir kısmını düşürdüğü, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
İsrail’den ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.