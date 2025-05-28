İsrail, Sana Havalimanı'nı bombaladı: Husilere ait son uçak vuruldu

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir kez daha Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanını bombaladığı belirtildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Katz, saldırıda Sana Havalimanı'nda "İran destekli Husilerin kullandığı son uçağın da 'imha' edildiğini" iddia etti.

Açıklamada Katz, Yemen'de limanların da hedef alınmaya devam edileceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 7 Mayıs'ta Sana Havalimanı dahil olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Yolcu uçaklarının da hedef alındığı saldırılar sonrası ağır hasar oluşan Sana Havalimanı'nda uçuşlara 17 Mayıs'a kadar ara verilmişti.