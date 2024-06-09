İsrail Savaş Kabinesi çatırdıyor

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği bildirildi. İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot’un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istedi.

İsrail'den önemli istifa haberleri peş peşe geldi. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz'ın istifasını takiben bir başka Savaş Kabinesi üyesi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da istifa ettiği bildirildi. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld'in de istifa ettiği duyuruldu.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ederken Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

Rosenfeld ise Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için istifa etti.

GANTZ BASIN TOPLANTISIYLA DUYURDU

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti. Gantz, “Partim 7 Ekim'den sonra kötü bir hükümet olduğunu bildiğimiz halde ülkenin iyiliği için koalisyona katıldı. O zamandan bu yana stratejik değerlendirmeler siyasi nedenlerle hep bir kenara itildi” dedi.

İsrail halkının “boş vaatlerden” daha fazlasını hak ettiğini belirten Gantz, “Ne yazık ki Netanyahu gerçek zafere ulaşmamızı engelliyor” dedi.



Netanyahu'ya seçim çağrısı yapan Gantz, “Gerçek bir zafer elde etmek için ve halkın güvenini kazanmak için sonbaharda seçimlere gitmemiz uygun olacaktır. Netanyahu'ya sesleniyorum: Üzerinde anlaşılmış bir seçim tarihi belirleyin. Halkımızın parçalanmasına izin vermeyin” şeklinde konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a da seslenen Gantz, “Yoav, birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Aramızda gerginlikler olsa bile sana her zaman saygı duydum ve takdir ettim. Bu savaşta seni daha da takdir etmeyi öğrendim. Siz cesur ve kararlı bir lider ve hepsinden önemlisi bir vatanseversiniz. Bu zamanda liderlik ve cesaret sadece doğru olanı söylemek değil, doğru olanı yapmaktır” ifadelerini kullandı.



Esirlerin ailelerinden de özür dileyen Gantz, “Çok şey yaptık ama sonuç almaya gelince başarısız olduk. Henüz birçoğunu eve geri getiremedik. Bunun sorumluluğu da bana ait” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes planına da tam destek veren Gantz, “Savaş kabinesinde aldığımız ve ilkeleri Başkan Biden tarafından sunulan taslağın arkasındayım. Başbakandan bunun arkasında durmak ve ilerletmek için her şeyi yapmak için gerekli cesareti göstermesini istiyorum” dedi.

EISENKOT İSTİFA MEKTUBUNU NETANYAHUYA VERDİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu. Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı" ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük" değerlendirmesinde bulundu.

BEN-GVIR GÖREV TALEP ETTİ

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gantz ile Eisenkot’un, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Öte yandan ana muhalefet lideri Yair Lapid, istifaları memnuniyetle karşılayarak bunun "önemli ve isabetli bir karar" olduğunu belirtti.

Lapid, "Bu aşırılık yanlısı hükümeti düşürmenin ve esirleri geri getirecek, güvenliğini ve İsrail'in uluslararası konumunu yeniden tesis edecek aklıselim bir hükümetin kurulmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ise istifaların geç de olsa iyi olduğunu ve "Siyonist koalisyon kurma zamanının geldiğini" dile getirdi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE TÜMENİ KOMUTANI İSTİFA ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifa etti.

Habere göre, Rosenfeld, herkesin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğundan üzerine düşen payı alması gerektiğini kaydetti.

Bu, 7 Ekim saldırılarıyla ilgili yaşanan ilk istifa değil. Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da istifa etmişti.

7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.