İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırıya devam kararı aldı

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam kararı aldı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, oy birliği ile Refah’taki saldırılara devam kararı aldı.

İsrail Devlet televizyonu KAN’ın haberine göre; Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından, İsrail Başbakanlık Ofisi, Savaş Kabinesi’nin oy birliği ile Refah’taki saldırılara devam kararı aldığını duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifinin, İsrail'in taleplerinin uzağında kaldığı ancak kabul edilebilir anlaşmaya varmak için bir heyet gönderileceği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU REFAH'TA 50 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu öne sürdü.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

100 BİN SİVİLE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.