İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz’dan hükümete “Gazze planı” tehdidi

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran’a kadar Gazze Şeridi’nde devam eden savaş için 6 maddelik bir plan oluşturmasını talep ederken, aksi takdirde Ulusal Birlik partisini acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan savaş sonrası plan talep etti.

Netanyahu’dan Hamas’la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran’a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı.

Gantz, beklentilerinin karşılanmaması durumunda Ulusal Birlik partisini muhafazakar Başbakan Netanyahu’nun genişletilmiş acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.