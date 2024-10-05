İsrail savaş uçakları, bir kez daha yerinden edilenleri vurdu!

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır ve bir eve düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Davet Mahallesi'nde İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir evde ölen 3 kişinin naaşının hastaneye getirildiği belirtildi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki bir sağlık kaynağının bildirdiğine göre, kentteki Ahmed el-Kürd Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında bir çocuk öldü.

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin muhtelif bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bölgelere hava saldırıları devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.