İsrail savaş uçakları iki okulu vurdu: 15 ölü, 30 yaralı



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 307 gündür devam ederken, İsrail bir kez daha Filistinlilerin sığındığı okulları hedef aldı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İSRAİL ORDUSU OKULLARI VURDUĞUNU DOĞRULADI

İsrail ordusu, okullara düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, okulların Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı" denildi.