İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusuna saldırı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, aralarında kadınların da bulunduğu yaralananlar oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Baalbek'in batısındaki Saide beldesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kadınla birlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan saldırılara karşılık Hizbullah'tan İsrail tarafındaki sivil yerleşimler ve askeri bölgeleri hedef alan füze, İHA ve topçu atışlarıyla karşılıklar veriliyor.