İsrail savaş uçakları, Şam ve Dera'ya yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları TSİ 18.40'ta Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Gabgab ve Müsbin bölgelerini hedef aldı.

Savaş uçakları, TSİ 19.15'te de Şam'ın banliyösündeki Katana bölgesinde yer alan 100. Alay yerleşkesini vurdu.

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

Daha sonra, güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Süveyda'da dört gün süren ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.